Депутат Водолацкий: идет системное наступление ВС РФ по многим направлениям

«Линия боевого соприкосновения, где находится ВСУ, начинает сыпаться, разваливаться. Организованы два мощных окружения Купянска и в районе Красноармейска. Идет наступление на запорожском и херсонском направлениях. За эти все периоды это идет наиболее системное, четкое продвижение армии России. В ближайшее время увидим результаты того, что сегодня наши военные активно, успешно продвигаются вперед, — это освобождения наших земель. Это, действительно, за эти годы наиболее четко спланированная операция наших группировок», — объяснил Водолацкий.