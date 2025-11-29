Депутат Водолацкий: идет системное наступление ВС РФ по многим направлениям

ВС РФ системно продвигается вперед в зоне СВО, а линия боевого соприкосновения со стороны ВСУ начинает разваливаться, отметил в разговоре с aif.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Линия боевого соприкосновения, где находится ВСУ, начинает сыпаться, разваливаться. Организованы два мощных окружения Купянска и в районе Красноармейска. Идет наступление на запорожском и херсонском направлениях. За эти все периоды это идет наиболее системное, четкое продвижение армии России. В ближайшее время увидим результаты того, что сегодня наши военные активно, успешно продвигаются вперед, — это освобождения наших земель. Это, действительно, за эти годы наиболее четко спланированная операция наших группировок», — объяснил Водолацкий.
Как стало известно ранее, ВС РФ продолжают активное наступление в Гуляйполе Запорожской области. Российские военные зашли во фланг противника после неожиданного несогласованного отхода одного из подразделений ВСУ.