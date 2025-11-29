Вторые сутки без воды: сроки ремонта на Адмирала Горшкова во Владивостоке перенесли

«Ввиду сложности аварии и технических особенностей, на Адмирала Горшкова аварийно-восстановительные работы продлеваются до 20.00 сегодняшнего дня. Мы будем держать вас в курсе изменений и дополнительно сообщим точную информацию, если потребуется дополнительное продление сроков», — говорится в сообщении.