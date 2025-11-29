Вторые сутки без воды: сроки ремонта на Адмирала Горшкова во Владивостоке перенесли

Более суток жители улицы Адмирала Горшкова во Владивостоке остаются без холодной воды из-за аварии на линии водопровода. Инцидент произошёл днём в пятницу в результате повреждения трубы во время работ, проводимых подрядной организацией «Восток Энерго Холдинг», сообщила пресс-служба Примводоканала.
Специалисты МУП «Горводопровод» незамедлительно приступили к устранению последствий. Первоначально подачу воды планировалось восстановить к 6.00 субботы, однако из-за технической сложности повреждения сроки продлены.
«Ввиду сложности аварии и технических особенностей, на Адмирала Горшкова аварийно-восстановительные работы продлеваются до 20.00 сегодняшнего дня. Мы будем держать вас в курсе изменений и дополнительно сообщим точную информацию, если потребуется дополнительное продление сроков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения жителей питьевой водой организован подвоз: специализированный автомобиль работает по прежнему графику у домов № 32−34 по улице Адмирала Горшкова.
Напомним, что по факту инцидента инициирована проверка. Прокуратура Приморья контролирует как ход ремонтных работ, так и соблюдение прав потребителей — в том числе обязательный перерасчёт платы за коммунальную услугу. Восстановление прав граждан и ликвидация последствий аварии находятся на особом контроле надзорного ведомства.