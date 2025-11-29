«Почта России» изменит правила оформления международных посылок

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Почта России» с 1 декабря поменяет правила оформления международных посылок, говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости.
«Почта России с 1 декабря 2025 года проведет технологическое изменение международных продуктов “Мелкий пакет”, “Бандероль”, “Мешок М” которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с “R” на “L”, — сказано в письме.
Отмечается, что с декабря оформление и прием международных отправлений будет переведено на префикс «L» автоматически.
Изменение связано с решением Всемирного Почтового союза, которое является специализированным учреждением ООН и регулирует международные почтовые услуги.