Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почта России» изменит правила оформления международных посылок

«Почта России» с 1 декабря изменит правила оформления международных посылок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Почта России» с 1 декабря поменяет правила оформления международных посылок, говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости.

«Почта России с 1 декабря 2025 года проведет технологическое изменение международных продуктов “Мелкий пакет”, “Бандероль”, “Мешок М” которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с “R” на “L”, — сказано в письме.

Отмечается, что с декабря оформление и прием международных отправлений будет переведено на префикс «L» автоматически.

Изменение связано с решением Всемирного Почтового союза, которое является специализированным учреждением ООН и регулирует международные почтовые услуги.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше