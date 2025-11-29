Ричмонд
«Рекомендуем сохранять спокойствие»: в КГА сделали заявление из-за задержки рейсов

Пассажиров авиакомпаний Air Astana и FlyArystan попросили сохранять спокойствие в связи с обновлением программного обеспечения, которое проводится в ускоренном темпе, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МТ РК, по состоянию на 01:33 29 ноября инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063. Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах и будут завершены в ближайшие дни.

Все процедуры выполняются в строгом соответствии с директивой летной годности Airbus и под непосредственным контролем специалистов авиакомпаний, Комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана. Все службы задействованы и работают в круглосуточном режиме, чтобы завершить процесс обновления как можно быстрее и обеспечить полную безопасность полетов.

Авиакомпании принимают меры для минимизации влияния на расписание. «Пассажирам рекомендуем сохранять спокойствие и заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний. Безопасность полетов остается главным приоритетом, и данные работы направлены исключительно на повышение уровня надежности воздушных судов», — отметили в ведомстве.