«Рекомендуем сохранять спокойствие»: в КГА сделали заявление из-за задержки рейсов

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МТ РК, по состоянию на 01:33 29 ноября инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063. Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах и будут завершены в ближайшие дни.
Все процедуры выполняются в строгом соответствии с директивой летной годности Airbus и под непосредственным контролем специалистов авиакомпаний, Комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана. Все службы задействованы и работают в круглосуточном режиме, чтобы завершить процесс обновления как можно быстрее и обеспечить полную безопасность полетов.
Авиакомпании принимают меры для минимизации влияния на расписание. «Пассажирам рекомендуем сохранять спокойствие и заранее проверять актуальный статус своих рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний. Безопасность полетов остается главным приоритетом, и данные работы направлены исключительно на повышение уровня надежности воздушных судов», — отметили в ведомстве.