«Рекомендуем сохранять спокойствие»: в КГА сделали заявление из-за задержки рейсов

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МТ РК, по состоянию на 01:33 29 ноября инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063. Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах и будут завершены в ближайшие дни.