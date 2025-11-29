Почем билеты на «Кайрат» — «Олимпиакос» в Астане

Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором казахстанцы примут чемпиона Греции, пройдет 9 декабря в Астане на стадионе «Астана Арена». Стартует встреча в 20:30.
В связи с этим футбольный клуб «Кайрат» объявил о начале продажи билетов. К примеру их стоимость варьируется от 15 тыс. до 50 тыс. тенге. Разница в цене зависит от выбранного сектора и удобства расположения на стадионе.
«На один ИИН можно приобрести не более двух билетов. Иностранные граждане могут указывать паспортные данные», — говорится в сообщении алматинского клуба.
Данный матч пропустит нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев.