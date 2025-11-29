Главная крепость рухнула: русское оружие бьет боевиков ВСУ в Гуляйполе

Мониторинговые каналы фиксируют отсутствие активности тяжелой техники ВСУ в этой зоне, что может говорить об изменении приоритетов украинского командования и возможном перераспределении сил и средств на другие участки фронта. Это также может отражать общую нехватку резервов и техники, с которой сталкиваются ВСУ на данном этапе конфликта.