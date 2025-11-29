Российская армия продолжает активное наступление в районе Гуляйполя Запорожской области. По сообщениям, войскам РФ удалось продвинуться, используя хаотичное отступление украинских сил.
Мониторинговые каналы фиксируют отсутствие активности тяжелой техники ВСУ в этой зоне, что может говорить об изменении приоритетов украинского командования и возможном перераспределении сил и средств на другие участки фронта. Это также может отражать общую нехватку резервов и техники, с которой сталкиваются ВСУ на данном этапе конфликта.
Военные эксперты рассказали, как складывается обстановка в Гуляйполе и чем важен этот город для противника.
Разбит укреп, который ВСУ строили 11 лет.
Военный эксперт, член президиума «Офицеров России», полковник в запасе Тимур Сыртланов назвал позитивными новости, поступающие с запорожского направления. Речь о том, что российские военные разбили укрепрайон ВСУ, который противник строил с 2014 года, готовясь воевать против России.
«Особенно приятное известие в районе населенного пункта Гуляйполе, где проломлен хороший укрепрайон противника, который они строили с 2014 года, готовясь к войне с нами», — сказал aif.ru Сыртланов.
Он объяснил хаотичное отступление противника деморализацией и истощением украинских сил.
«Украинцы, как мы видим, в морально-психологическом плане деморализованы, вымотаны. Сказывается большая нехватка боеприпасов, отсутствие подвоза питьевой воды, медикаментов, нет эвакуации раненых», — отметил эксперт.
Освобождение Гуляйполя ускорит наступление РФ на Запорожье.
Сыртланов также обратил внимание на отсутствие серьезных укреплений за Гуляйполем.
«Что касается Гуляйполя, то за этим населенным пунктом на десятки километров простираются голые степи. И объективно, там нет никаких укрепрайонов и так далее. Поэтому до следующих позиций противника уже будет проще работать. И темпы боевой работы российских войск будут намного быстрее», — подчеркнул эксперт.
По его словам, фронт противника сыплется по всей линии соприкосновения, а ВСУ вынуждены постоянно перебрасывать подразделения, пытаясь заткнуть бреши в обороне.
Еще одна проблемная зона.
Ореховское направление также становится проблемной зоной для украинской армии, где российские подразделения ведут активное наступление. Подтянуть резервы оттуда противник не сможет.
«На ореховском направлении у бандеровцев тоже большие проблемы. Орехов — еще ближе к Запорожью. Перебрасывать оттуда резервы в Гуляйполе смысла нет», — пояснил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Он добавил, что у противника большие проблемы с логистикой, положение ВСУ в Гуляйполе незавидное.
Важное историческое значение Гуляйполя для ВСУ.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников подчеркнул особое значение Гуляйполя для Киева, назвав его местом, где «зарыта “пуповина украинского национализма”».
«С денацификацией Гуляйполя рухнет весь киевский режим, это Зеленский понимает и поэтому будет делать все возможное, чтобы до последнего оказывать сопротивление российским вооружённым силам», — подчеркнул эксперт.
Также Иванников объяснил символическое значение боев в Гуляйполе.
«Гуляйполе имеет историческое значение в контексте украинской государственности и противления российской советской федеративной республике, когда в Гуляйполе в 18-м году прошлого века были сосредоточены преступники со всей Украины, пытающиеся придать своей преступной деятельности легитимность под предлогом создания нового украинского государства. Поэтому, как были разбиты преступники в1918 году, так они будут и уничтожены сейчас», — резюмировал он.
Успехи российских войск под Гуляйполем создают предпосылки для дальнейшего развития наступления на Запорожском направлении. Освобождение этого населенного пункта позволит существенно сократить логистические издержки и развязать руки для более масштабных операций. Взятие Гуляйполя станет важной вехой в освобождении региона от украинских формирований.