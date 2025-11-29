30 ноября жители Новосибирска отметят День матери

В День матери чествуют всех матерей, бабушек и будущих мам, находящихся в ожидании ребенка. В отличие от Международного женского дня, этот праздник предназначен исключительно для женщин, имеющих детей.
День матери был учрежден специальным указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина под номером 120, датированным 30 января 1998 года.
До 1998 года на государственном уровне в России и СССР День матери не отмечался; единственным признанным праздником был Международный женский день (8 марта). Стоит отметить, что в различных странах мира существуют собственные аналоги Дня матери, отмечаемые в другие даты. К примеру, в Республике Беларусь этот праздник приходится на 14 октября, в Грузии — на 3 марта, в Армении — на 7 апреля, а в Казахстане, Соединенных Штатах Америки и большинстве европейских государств — на второе воскресенье мая.
День матери — это не просто формальный праздник, а возможность еще раз напомнить о важности материнства, о любви и уважении к женщине, подарившей жизнь. Это день, когда каждый может выразить свою признательность самому близкому и дорогому человеку.