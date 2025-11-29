30 ноября жители Новосибирска отметят День матери

До 1998 года на государственном уровне в России и СССР День матери не отмечался; единственным признанным праздником был Международный женский день (8 марта). Стоит отметить, что в различных странах мира существуют собственные аналоги Дня матери, отмечаемые в другие даты. К примеру, в Республике Беларусь этот праздник приходится на 14 октября, в Грузии — на 3 марта, в Армении — на 7 апреля, а в Казахстане, Соединенных Штатах Америки и большинстве европейских государств — на второе воскресенье мая.