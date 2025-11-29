Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30 ноября жители Новосибирска отметят День матери

Праздник ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Источник: Сиб.фм

В День матери чествуют всех матерей, бабушек и будущих мам, находящихся в ожидании ребенка. В отличие от Международного женского дня, этот праздник предназначен исключительно для женщин, имеющих детей.

День матери был учрежден специальным указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина под номером 120, датированным 30 января 1998 года.

До 1998 года на государственном уровне в России и СССР День матери не отмечался; единственным признанным праздником был Международный женский день (8 марта). Стоит отметить, что в различных странах мира существуют собственные аналоги Дня матери, отмечаемые в другие даты. К примеру, в Республике Беларусь этот праздник приходится на 14 октября, в Грузии — на 3 марта, в Армении — на 7 апреля, а в Казахстане, Соединенных Штатах Америки и большинстве европейских государств — на второе воскресенье мая.

День матери — это не просто формальный праздник, а возможность еще раз напомнить о важности материнства, о любви и уважении к женщине, подарившей жизнь. Это день, когда каждый может выразить свою признательность самому близкому и дорогому человеку.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше