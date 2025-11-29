Современные беговые центры появятся в Хабаровском крае в рамках сотрудничества правительства региона, крупного банка и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ФПЛА). Первый объект построят в Хабаровске, второй — в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Проект предусматривает создание быстровозводимых круглогодичных спортивных модулей с раздевалками, душевыми, зоной хранения, помещениями для стретчинга и лекций, а также инфраструктурой для массовых тренировок. Стороны договорились сформировать дорожную карту реализации проекта на 2026−2027 годы и проработать механизм его финансирования, в том числе с привлечением внебюджетных источников.
«Строительство центров станет логичным продолжением развития региональных беговых клубов и позволит организовать тренировки более системно в условиях короткого сезона», — отметил председатель ВФЛА Пётр Фрадков.
Помимо строительства беговых центров, Хабаровский край намерен сотрудничать с ФПЛА в реконструкции и обновлении легкоатлетической инфраструктуры. Объекты будут соответствовать требованиям ВФЛА и ориентироваться на массовые занятия лёгкой атлетикой. Власти рассчитывают, что новая инфраструктура повысит интерес жителей к регулярным тренировкам.
«Мы стремимся, чтобы ценности активного образа жизни были доступны каждому. Создание беговых центров позволит большему числу жителей приобщиться к спорту и обеспечит подготовку спортивного резерва», — подчеркнул Дмитрий Демешин.