Беговые центры появятся в Хабаровском крае

Проект предусматривает создание быстровозводимых круглогодичных спортивных модулей с раздевалками, душевыми, зоной хранения, помещениями для стретчинга и лекций, а также инфраструктурой для массовых тренировок. Стороны договорились сформировать дорожную карту реализации проекта на 2026−2027 годы и проработать механизм его финансирования, в том числе с привлечением внебюджетных источников.