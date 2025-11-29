В РФ разработали способ диагностики нарушений по походке с помощью ИИ

Для диагностики ученые предлагают испытуемому несколько раз пройтись перед камерой. Видеоданные передают на компьютер. После этого начинается анализ с использованием нейросети и разработанную учеными модель. Она задает 25 ключевых точек элементов тела человека, связанных с его анатомическими особенностями. После этого на компьютере определяются координаты частей тела человека, участвующих в ходьбе. «На основании работы нейронной сети формируют массив геометрических параметров, который сохраняют в базе данных результатов, затем рассчитывают показатели биомеханики ходьбы человека. Полученные показатели биомеханики сранивают с диапазоном нормы и рассчитывают отклонение», — уточняется в документе.