Оман проявляет интерес к медицинским технологиям и реформам Казахстана

Посол Республики Казахстан в Султанате Оман Айдарбек Туматов провёл встречу с Министром здравоохранения Султаната Оман Хилал Аль-Сабти.
В ходе беседы А. Туматов подчеркнул важность активизации двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения. Он отметил, что с каждым годом увеличивается число граждан Омана, выбирающих Казахстан для получения медицинских услуг и прохождения лечения в санаториях в рамках медицинского туризма.
В свою очередь, министр Х. Аль-Сабти отметил заинтересованность в расширении партнёрства между странами в медицинской сфере. Министр с теплотой вспомнил свою поездку в Астану в 2017 году и ознакомление с деятельностью Кардиоцентра столицы, отметив высокий уровень и профессионализм хирургов РК.
Стороны обсудили пути сотрудничества в области производства лекарственных средств, а также обмениваться опытом по внедрению систем ядерной медицины, которая использует радиоактивные изотопы для диагностики и лечения заболеваний. Министр выразил заинтересованность в изучении казахстанских наработок и подходов в этой области.
В завершение встречи Посол предложил Министерству здравоохранения Омана принять участие 2 декабря 2025 года в работе первой межправительственной комиссии, на которой планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес и способствующих укреплению сотрудничества между двумя государствами.