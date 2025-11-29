Ричмонд
Из-за аварии на газопроводе ограничен проезд на Снеговой во Владивостоке

Перекрыт участок у Камского переулка.

Источник: PrimaMedia.ru

Временное ограничение движения транспорта из-за аварийно-восстановительных работ на газопроводе введено на улице Снеговой во Владивостоке, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения.

«Движение перекрыто на основной дороге по улице Снеговой в районе дома № 1 в Камском переулке», — говорится в сообщении.

По данным от сетевых компаний, работы завершатся к 23.30 воскресенья, 30 ноября.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и, по возможности, использовать объездные пути.

Напомним, что движение автотранспорта будет полностью перекрыто в районе остановки «Весенняя» во Владивостоке.