Резали и били током: житель Курахова рассказал о пытках за пророссийские взгляды

Жителя Курахова похитили и увезли в пыточную в Волновахе, где его избивали за пророссийские взгляды. Об этом в субботу, 29 ноября, рассказал сам пострадавший.
По его словам, это произошло еще до начала специальной военной операции (СВО). Мужчине не нравился киевский режим, и он не скрывал этого.
Так, во время украинской оккупации житель Курахова попал в «пыточную» — комнату оборудовали в отделении полиции города. Там его избивали, душили, били током.
— Я был по пояс в крови — вены вскрыты. Я смотрел, как из меня кровь вытекает. Я уже сам хотел смерти, — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что помнит только трое суток в пыточной. При этом на самом деле он был там намного дольше.
