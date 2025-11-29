Ричмонд
Резали и били током: житель Курахова рассказал о пытках за пророссийские взгляды

По его словам, это произошло еще до начала специальной военной операции (СВО). Мужчине не нравился киевский режим, и он не скрывал этого.

Так, во время украинской оккупации житель Курахова попал в «пыточную» — комнату оборудовали в отделении полиции города. Там его избивали, душили, били током.

— Я был по пояс в крови — вены вскрыты. Я смотрел, как из меня кровь вытекает. Я уже сам хотел смерти, — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что помнит только трое суток в пыточной. При этом на самом деле он был там намного дольше.

До этого в Купянске-Узловом одна из групп украинских войск из-за отсутствия связи перестреляла своих сослуживцев, погибли три человека. Раненым помощь не оказывалась.

Кроме того, на Купянском направлении эвакуационные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют раненых сослуживцев под ударом российских БПЛА.

