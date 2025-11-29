В РФ хотят вписывать детей в паспорт родителей независимо от возраста

В России могут разрешить вносить в паспорта родителей сведения о детях независимо от их возраста. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее письмо он направил главе правительства Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.
Слуцкий напомнил, что сейчас отметки о детях вносятся в паспорта российских граждан по желанию и только для детей до 14 лет.
Реализация инициативы поможет снизить административную нагрузку на граждан, считает её автор. Также Слуцкий указал на социально значимые неюридические аспекты.
«Для значительной категории граждан, в частности для родителей многодетных семей, паспорт с отметками обо всех детях, независимо от их возраста, обладает высокой социальной и символической значимостью, отражающей неразрывную связь поколений и единство семьи как социального института», — сказал он.
Тем временем лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил заморозить цены на продукты питания в преддверии новогодних праздников.
Также сообщалось, что в России могут ввести в оборот купюры номиналом 10 тысяч рублей.