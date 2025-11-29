Ричмонд
В РФ хотят вписывать детей в паспорт родителей независимо от возраста

Слуцкий предложил навсегда вписывать детей в паспорта родителей.

Источник: Комсомольская правда

В России могут разрешить вносить в паспорта родителей сведения о детях независимо от их возраста. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее письмо он направил главе правительства Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

Слуцкий напомнил, что сейчас отметки о детях вносятся в паспорта российских граждан по желанию и только для детей до 14 лет.

Реализация инициативы поможет снизить административную нагрузку на граждан, считает её автор. Также Слуцкий указал на социально значимые неюридические аспекты.

«Для значительной категории граждан, в частности для родителей многодетных семей, паспорт с отметками обо всех детях, независимо от их возраста, обладает высокой социальной и символической значимостью, отражающей неразрывную связь поколений и единство семьи как социального института», — сказал он.

Тем временем лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил заморозить цены на продукты питания в преддверии новогодних праздников.

Также сообщалось, что в России могут ввести в оборот купюры номиналом 10 тысяч рублей.

