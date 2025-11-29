Из Омска не улетели вовремя самолеты в Москву, в Иркутск и в Таиланд

С небольшим опозданием вылетели сегодня сразу три самолета в столицу России. На 1,5 часа задержался борт авиакомпании «Уральские авиалинии», на 30 минут позже улетел в Москву самолет авиакомпании «Аэрофлот», на 20 минут опоздал с вылетом в столицу рейс компании «Победа». Более серьезным опозданием отметался самолет авиакомпании «S7» — пассажирам, вылетающим из Омска в Иркутск, пришлось просидеть в аэропорту почти 5 часов.