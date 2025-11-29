Из Омска не улетели вовремя самолеты в Москву, в Иркутск и в Таиланд

Сразу пять самолетов не смогли по каким-то причинам вовремя улететь из аэропорта города Омска. Задержки сегодня, 29 ноября, произошли по направлениям — в Москву, в Иркутск и таиландский город Пхукет.
С небольшим опозданием вылетели сегодня сразу три самолета в столицу России. На 1,5 часа задержался борт авиакомпании «Уральские авиалинии», на 30 минут позже улетел в Москву самолет авиакомпании «Аэрофлот», на 20 минут опоздал с вылетом в столицу рейс компании «Победа». Более серьезным опозданием отметался самолет авиакомпании «S7» — пассажирам, вылетающим из Омска в Иркутск, пришлось просидеть в аэропорту почти 5 часов.
Также на онлайн-табло омского аэропорта анонсирована задержка самолета авиакомпании «Азур эйр», который должен будет отправиться сегодняшним вечером из Омска в таиландский город Пхукет. Данный рейс пока задержан на 1,5 часа: его плановый отлет намечен на 20:30.