Губернатор Чибис заявил, что его дочь атаковали мошенники: возбуждено уголовное дело

У граждан между тем появилась возможность лишний раз позаботиться о своей безопасности. Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников. Так, Т-Банк заявил об успешном завершении тестового запуска «Ловушки для мошенников». Сервис теперь доступен для всех россиян. Он способен в режиме реального времени перехватывать звонки злоумышленников и перенаправлять их на пользователей фрод-рулетки.