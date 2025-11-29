Губернатор Чибис заявил, что его дочь атаковали мошенники: возбуждено уголовное дело

В Мурманской области выявили новый случай мошенничества. На этот раз инцидент произошел с дочерью губернатора региона Андрея Чибиса. Ее атаковали телефонные мошенники. Следователь уже возбудил уголовное дело по этому факту. Об обмане рассказал в Telegram-канале сам губернатор Андрей Чибис.
Он пояснил, что жертвой мошенников стала его дочь Лиза. Аферисты регулярно придумывают новые схемы и запугивают граждан фейками, отметил губернатор. Он призвал жителей к бдительности и внимательности.
«Начиналось все с банального кода для получения доставки, а в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка — и угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи», — поделился Андрей Чибис.
Губернатор уточнил, что Лизу заставили отдать «определенные деньги». Конкретная сумма, заплаченная мошенникам, не называется. По словам Андрея Чибиса, делом занимаются правоохранительные органы.
Мошенники также разработали схему обмана граждан с помощью якобы «сезонных скидок» на ЖКУ. Они представляются официальными лицами и информируют жертву о якобы существующей возможности получить льготу на оплату ЖКУ на зимний период. Злоумышленники выманивают нужные им пароли и получают данные банковских карт. Всё приводит к хищению средств россиян.
Преступники, кроме того, часто пользуются анонимными Telegram-каналами. Там злоумышленники всё чаще предлагают якобы помощь пострадавшим от мошенничества. Они создают условия для нового преступления. Жертве, конечно, они помогать не собираются. Однако преступники убеждают в своей добропорядочности и повторно обманывают собеседника.
У граждан между тем появилась возможность лишний раз позаботиться о своей безопасности. Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников. Так, Т-Банк заявил об успешном завершении тестового запуска «Ловушки для мошенников». Сервис теперь доступен для всех россиян. Он способен в режиме реального времени перехватывать звонки злоумышленников и перенаправлять их на пользователей фрод-рулетки.