Остались жена и трое детей: в Башкирии похоронили 43-летнего контрактника

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Сергеем Хлыбовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Сергей Викторович родился в 1982 году в Белорецке, где вырос и получил образование. По словам земляков, он с юности отличался смелостью, решительностью и упорством в преодолении трудностей.
В последние годы мужчина проживал в поселке Серменево, работал на местном заводе АРМС, а затем трудился вахтовым методом. Вместе с женой Оксаной он воспитывал троих детей.
В декабре прошлого года Сергей Хлыбов подписал контракт с российским Министерством Обороны, служил в танковом батальоне 41-го мотострелкового полка. К сожалению, в этом месяце мужчины не стало.
— Братья по оружию знали его как мужественного человека. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Сергея Викторовича. Разделяем боль и горечь утраты, — заявили в администрации Белорецкого района.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.