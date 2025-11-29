Стало известно, кому компенсируют сгоревшие советские вклады

Граждане, родившиеся в 1945 году и ранее, имеют право на трехкратную компенсацию остатка средств по состоянию на 1 января 1992 года. Для тех, кто родился в период с 1946 по 1991 год, предусмотрена двукратная компенсация. В обоих случаях, если часть средств ранее уже выплачивалась, сумма новой выплаты будет уменьшена на этот размер. Важным исключением являются вклады, закрытые в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, — они компенсации не подлежат.