Стало известно, кому компенсируют сгоревшие советские вклады

На компенсацию советских вкладов, утративших силу в результате деноминации и экономических реформ начала 1990-х годов, в федеральном бюджете на 2026−2028 годы предусмотрено почти 5 миллиардов рублей. Как пояснила агентству «Прайм» юрист Евгения Безмаленко, выплаты будут производиться по дифференцированной схеме в зависимости от года рождения вкладчиков.
Граждане, родившиеся в 1945 году и ранее, имеют право на трехкратную компенсацию остатка средств по состоянию на 1 января 1992 года. Для тех, кто родился в период с 1946 по 1991 год, предусмотрена двукратная компенсация. В обоих случаях, если часть средств ранее уже выплачивалась, сумма новой выплаты будет уменьшена на этот размер. Важным исключением являются вклады, закрытые в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, — они компенсации не подлежат.
Наследники владельцев вкладов имеют право на получение компенсации независимо от возраста умершего, причем ее размер не сокращается на сумму ранее полученного пособия на погребение. Конкретный порядок осуществления выплат будет определен отдельным постановлением правительства.
