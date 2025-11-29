Синоптики прогнозируют в Ростове в субботу до +8 и туман

В субботу, 29 ноября, в Ростове-на-Дону будет пасмурный день, а столбики термометров не доползут и до 10 градусов тепла. Об этом предупреждают синоптики регионального гидрометцентра.
— Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Утром на землю осядет туман, — уточняют прогноз метеорологи. — Ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы не поднимется выше +6 — +8 градусов.
По области, по прогнозу, также обещают облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, вот только температурный разброс будет чуть больше.
— Местами осядет туман, после ночи утром по северу и востоку на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточного и восточного направления задует со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов в зависимости от района.
