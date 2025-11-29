Синоптики прогнозируют в Ростове в субботу до +8 и туман

— Местами осядет туман, после ночи утром по северу и востоку на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточного и восточного направления задует со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов в зависимости от района.