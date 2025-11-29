Российским пенсионерам напомнили о повышении выплат: кто получит больше в декабре

Некоторые категории пенсионеров с декабря начнут получать повышенные выплаты. Так, суммы увеличатся у тех, кому уже исполнилось 80 лет. Такой информацией поделился депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что повышение пенсии запланировано также в отношении пожилых людей, прекративших трудовую деятельность. Фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, вырастет до 17 815 рублей. Это связано с перерасчетом из-за особых условий.
«Такой же принцип действует для инвалидов первой группы: им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация», — объяснил Ярослав Нилов.
С января 2026 года также увеличат МРОТ в России. Он составит 27 093 рублей. Таким образом, повышение зарплаты в следующем году ожидается у порядка 4,6 миллиона россиян.