Российским пенсионерам напомнили о повышении выплат: кто получит больше в декабре

Он уточнил, что повышение пенсии запланировано также в отношении пожилых людей, прекративших трудовую деятельность. Фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, вырастет до 17 815 рублей. Это связано с перерасчетом из-за особых условий.