Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Gemini от Google заговорил на узбекском

Чат-бот Gemini получил поддержку узбекского языка, сообщили в Минцифры. Помимо узбекского, ИИ-помощник поддерживает около 40 языков, включая английский, русский и украинский.

Источник: Курсив

«Это событие стало важным шагом в развитии цифровых технологий и AI-экосистемы Узбекистана, обеспечив специалистам, предпринимателям и широкому кругу пользователей возможность работать с современными решениями на родном языке», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, осенью этого года подписка Google AI Plus стала доступна узбекистанским пользователям. Ее стоимость — $5 в месяц.

Gemini — (c англ. "близнецы) серия ИИ-моделей от Google, а также чат-бот и персональный помощник, который может общаться с пользователями, генерировать тексты, код, изображения. Первую версию бота запустили в марте 2023 года.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Apple готова платить Google $1 млрд в год за ИИ-модель для Siri.