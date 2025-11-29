Gemini от Google заговорил на узбекском

«Это событие стало важным шагом в развитии цифровых технологий и AI-экосистемы Узбекистана, обеспечив специалистам, предпринимателям и широкому кругу пользователей возможность работать с современными решениями на родном языке», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, осенью этого года подписка Google AI Plus стала доступна узбекистанским пользователям. Ее стоимость — $5 в месяц.
Gemini — (c англ. "близнецы) серия ИИ-моделей от Google, а также чат-бот и персональный помощник, который может общаться с пользователями, генерировать тексты, код, изображения. Первую версию бота запустили в марте 2023 года.
