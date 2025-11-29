Турецкие власти заявили об атаке дронов на два танкера в Чёрном море, на судах начался пожар

В Чёрном море около берегов Турции загорелись два танкера. Сообщалось, что оба подверглись некоему «внешнему воздействию», возможно, были атакованы при помощи беспилотных аппаратов.
Вначале в пятницу 28 ноября Главное управление мореходства Турции сообщило об инциденте с танкером Kairos, который под флагом Гамбии шел в Новороссийск. Танкер не загружен, на нём находятся 25 членов экипажа. То, что на судне произошёл пожар, когда оно находилось в 28 морских милях от побережья, подтвердили также власти провинции Коджаэли.
В качестве одной из версий высказывалось предположение, что судно могло подорваться на мине, однако эта версия пока не получила официального подтверждения. Сообщалось, что существует риск затопления танкера.
В тот же день стало известно, что танкер VIRAT, который также ходит под флагом Гамбии, загорелся у берегов Турции в Черном море. На этот раз инцидент случился в 35 милях от берега. Турции. Сообщалось, что в машинном отделении обнаружили плотное задымление. Все 20 членов экипажа были доставлены на борт, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Расстояние между двумя судами, на которых произошли похожие инциденты, составляет около 270 км. В российском генконсульстве в Стамбуле информировали, что россияне при этом не пострадали.
Ранее сообщалось, что в субботу 18 октября у берегов Йемена в Аденском заливе загорелся один из торговых кораблей. По данным британского Управления морских торговых операций, танкер подвергся атаке неизвестным снарядом примерно в 210 километрах восточнее Адена.
В июне в Оманском заливе у берегов Объединённых Арабских Эмиратов произошло столкновение двух нефтяных танкеров, принадлежащих Либерии и Антигуа и Барбуда. При этом на одном из судов возник пожар, который быстро ликвидировали.
Похожий инцидент произошёл весной у берегов Великобритании. Сообщалось, что танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись неподалеку от Йоркшира. Ситуация осложнялась тем, что на борту одного из суден находились контейнеры с опасным веществом. Морское транспортное средство перевозило ядовитый цианид натрия, который используется при золотодобыче.