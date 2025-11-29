Ричмонд
За три дня в Иркутске выявлено 127 правонарушений водителями такси и автобусов

Инспекторы уделяли особое внимание техническому состоянию транспорта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сотрудники иркутской Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Автобус и легковое такси». Рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, прошли с 26 по 28 ноября. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

— Особое внимание госавтоинспекторов уделялось техническому состоянию транспортных средств, наличию необходимой документации и соблюдению правил дорожного движения, — говорится в сообщении.

За три дня проверок было выявлено 127 правонарушений. Пятеро водителей доставлены в полицию за работу без лицензии, одно авто помещено на специализированную стоянку.