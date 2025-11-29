Эксперт Павловский: сознание у ИИ достижимо, но несет риски

«Это вполне достижимо, сформировать личность, что искусственный интеллект будет формировать собственные предпочтения. Это совсем не за горами. Другой вопрос, нужно ли это делать. Конечно, люди будут более пользоваться помощниками, которым можно задать определенную структуру личности. Но все это, в конце концов, отдаляет человека от человека, привязывает его к технологической структуре, к питанию, к электричеству и делает человека более зависимым», — сказал собеседник агентства.