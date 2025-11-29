Аэропорты Волгограда и Краснодара временно приостановили работу утром 29 ноября

Воздушные гавани двух крупных городов — Волгограда и Краснодара — временно прекратили прием и отправление самолетов. О введении соответствующих ограничений утром 29 ноября сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Волгоград, Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что эти шаги являются вынужденными и необходимы для безусловного обеспечения безопасности полетов.
При этом ситуация с авиасообщением остается напряженной и в другом регионе. Уже с часа ночи по московскому времени аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту города Тамбова.
Зачастую меры связаны с пролетом украинских БПЛА. За прошлую ночь российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 136 дронов ВСУ над девятью регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.