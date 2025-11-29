Вчера в Омск приезжали три высокопоставленных чиновника из Москвы

В минувшую пятницу, 29 ноября, в Омск с рабочим визитом прибыли сразу три руководителя федеральных ведомств: министр энергетики Сергей Цивилёв, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и глава Ростеха Сергей Чемезов.
Собрали всю информацию об их визите.
— Виталий Хоценко и министр энергетики Сергей Цивилёв провели рабочую встречу.
Стороны обсудили энергоразвитие Омской области: подготовку к отопительному сезону, газификацию северных территорий, перспективы расширения газификации в 2026—2030 годах.
— Запустили новое производство низкомолекулярного полиизобутилена.
В запуске установки на заводе «Омский каучук» приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилёв, губернатор Виталий Хоценко, директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов.
— Посетили производственные площадки «Омсктрансмаша».
С главой Ростеха Сергеем Чемезовым и генеральным директором Концерна «Уралвагонзавод» Александром Потаповым модернизацию и переоснащение производственных мощностей предприятия.
— Открыли первый в Сибири филиал ЦИТО, где участники СВО смогут получать оперативное лечение и проходить реабилитацию.
В торжественном открытии приняли участие глава Ростеха Сергей Чемезов, министр энергетики Сергей Цивилёв, статс-секретарь — заместителя министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков, заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания Анна Кузнецова и другие почётные гости.
— Виталий Хоценко провёл рабочую встречу с Анной Цивилёвой.
Губернатор со статс-секретарём — заместителем Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» обсудил запуск в Омске регионального Центра высокотехнологичного протезирования и систему поддержки участников СВО.