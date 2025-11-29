Вчера в Омск приезжали три высокопоставленных чиновника из Москвы

В минувшую пятницу, 29 ноября, в Омск с рабочим визитом прибыли сразу три руководителя федеральных ведомств: министр энергетики Сергей Цивилёв, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и глава Ростеха Сергей Чемезов.