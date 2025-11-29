Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вчера в Омск приезжали три высокопоставленных чиновника из Москвы

В регион прибыли министр энергетики Сергей Цивилёв, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и глава Ростеха Сергей Чемезов.

Источник: Om1 Омск

В минувшую пятницу, 29 ноября, в Омск с рабочим визитом прибыли сразу три руководителя федеральных ведомств: министр энергетики Сергей Цивилёв, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и глава Ростеха Сергей Чемезов.

Собрали всю информацию об их визите.

— Виталий Хоценко и министр энергетики Сергей Цивилёв провели рабочую встречу.

Стороны обсудили энергоразвитие Омской области: подготовку к отопительному сезону, газификацию северных территорий, перспективы расширения газификации в 2026—2030 годах.

— Запустили новое производство низкомолекулярного полиизобутилена.

В запуске установки на заводе «Омский каучук» приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилёв, губернатор Виталий Хоценко, директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов.

— Посетили производственные площадки «Омсктрансмаша».

С главой Ростеха Сергеем Чемезовым и генеральным директором Концерна «Уралвагонзавод» Александром Потаповым модернизацию и переоснащение производственных мощностей предприятия.

— Открыли первый в Сибири филиал ЦИТО, где участники СВО смогут получать оперативное лечение и проходить реабилитацию.

В торжественном открытии приняли участие глава Ростеха Сергей Чемезов, министр энергетики Сергей Цивилёв, статс-секретарь — заместителя министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков, заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания Анна Кузнецова и другие почётные гости.

— Виталий Хоценко провёл рабочую встречу с Анной Цивилёвой.

Губернатор со статс-секретарём — заместителем Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» обсудил запуск в Омске регионального Центра высокотехнологичного протезирования и систему поддержки участников СВО.