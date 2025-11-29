Ричмонд
Омичка основала чайное дело, когда ей исполнилось за 60

Светлана Владимировна Локтева, фельдшер по профессии, создала бизнес на основе семейных традиций.

В Омской области завершилась уникальная образовательная программа «Серебряный старт» для людей старше 60 лет, мечтающих о собственном бизнесе.

Наш регион вошёл в число 25 пилотных территорий страны, где этот проект реализуется впервые. Из 13 участников победителем стала жительница Горьковского района Светлана Локтева. С ней побеседовала корреспондент omsk.aif.ru.

Семейная история в чашке.

Светлана Владимировна, фельдшер по профессии, соз­дала бизнес на основе семейных традиций. Её проект «Серебряные луга» — это не просто коммерческое предприятие, а продолжение многолетней истории семьи.

«Название родилось от вида наших лугов в селе Серебряное, они по утрам кажутся серебряными от росы, — рассказывает новоиспечённый предприниматель. — Знания о травах передались мне от бабушки и мамы. Сначала это было хобби — собирала травы для семьи и друзей, а потом поняла, что могу делиться дарами сибирской природы с другими».

По словам сельчанки, рецепты чаёв рождаются на стыке памяти, знаний и вдохновения. Флагманский купаж — «Серебряный спас». В его основе — ферментированный иван-чай, который даёт крепкий терпкий вкус; также в состав входят сушёные яблоки из домашнего сада, которые придают напитку мягкой сладости, листья малины для душистости и немного мяты для свежести.

Традиции и технологии.

Производство травяных чаёв — процесс трудоёмкий, требующий особого подхода. Сбор сырья происходит ранним утром, когда сошла роса -именно в это время, по словам сельчанки, травы максимально насыщены полезными свойствами.

Затем происходит сортировка, ферментация, сушка. Причём в процессе переработки не используются никакие металлические предметы, так как, соприкасаясь с металлом, травы меняют свои вкусовые качества.

«Когда обрабатываешь травку — вкладываешь душу, заряжаешь чай положительной энергией», — уверена предпринимательница.

На средства выигранного 150-тысячного гранта Светлана уже закупила профессиональное оборудование: сушилку на 48 поддонов, вакууматор, весы и упаковочные материалы.

Сейчас она оформляет декларацию соответствия, чтобы продукция была официально сертифицирована.

Бизнес стал общим делом для всей семьи. Дочь Вероника взяла на себя маркетинг и ведение социальных сетей, помогает с созданием бренда.

Заработало!

«Это настоящий семейный проект, в котором у каждого своя роль, — говорит Светлана Владимировна. — Я счастлива, что могу оставить детям не просто память, а живое работающее дело».

Теперь жительнице из Серебряного предстоит подготовить видеовизитку для следующего этапа конкурса, где главный приз — полмиллиона рублей. Но даже без победы в федеральном отборе её проект уже получил мощный импульс для развития.

«Начинать своё дело никогда не поздно! Возраст 60+ не недостаток, а преимущество, ведь за плечами огромный жизненный опыт. Главное — сделать первый шаг, — уверена сибирячка. — Выход на пенсию — всегда стресс. Меняется ритм жизни, окружение. Необходимо найти цель, занять руки и мысли, и тогда простое увлечение может стать не только радостью для вас, но и настоящим делом, нужным и интересным для окружающих».