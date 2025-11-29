Омичка основала чайное дело, когда ей исполнилось за 60

«Начинать своё дело никогда не поздно! Возраст 60+ не недостаток, а преимущество, ведь за плечами огромный жизненный опыт. Главное — сделать первый шаг, — уверена сибирячка. — Выход на пенсию — всегда стресс. Меняется ритм жизни, окружение. Необходимо найти цель, занять руки и мысли, и тогда простое увлечение может стать не только радостью для вас, но и настоящим делом, нужным и интересным для окружающих».