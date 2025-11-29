Мэрия Салехарда объявила условия отбора участников в «Елке главы города»

Из 200 участников новогоднего приема 140 отберут за выдающиеся успехи в учебе. Еще 30 мест предусмотрено для детей, добившихся достижений в культурной сфере, и столько же — для отличившихся в спорте. Для участия кандидатам необходимо представить портфолио, ведомости с итоговыми оценками за последние три года, а также сведения о своих спортивных и творческих успехах.