Из Челябинска запустили поезд к горнолыжному курорту «Солнечная Долина»

Маршрут будет работать по выходным и праздничным дням до 15 марта 2026 года. Он включает проезд на поезде до Миасса и на автобусе до ГЛК. В стоимость пакета услуг входят ски-пассы, прокат оборудования или карта гостя. Время в пути составит 1 час 50 минут.