Белый дом создал доску позора пойманных на фейках СМИ

Администрация лидера США Дональда Трампа создала на сайте Белого дома виртуальную «доску позора» с перечислением СМИ, которые публиковали новости, вводящие в заблуждение, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
«Администрация Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше», — написала Каролин Левитт в соцсети.
В появившемся на сайте Белого дома разделе указаны журналисты и СМИ, которые оказались в соответствующем перечне. В частности, CBS News и The Independent.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подал в суд на американскую газету The New York Times, потребовав выплатить ему компенсацию в размере 15 миллиардов долларов.