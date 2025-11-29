Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом создал доску позора пойманных на фейках СМИ

Каролин Левитт заявила, что администрация Дональда Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше.

Источник: Аргументы и факты

Администрация лидера США Дональда Трампа создала на сайте Белого дома виртуальную «доску позора» с перечислением СМИ, которые публиковали новости, вводящие в заблуждение, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

«Администрация Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше», — написала Каролин Левитт в соцсети.

В появившемся на сайте Белого дома разделе указаны журналисты и СМИ, которые оказались в соответствующем перечне. В частности, CBS News и The Independent.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подал в суд на американскую газету The New York Times, потребовав выплатить ему компенсацию в размере 15 миллиардов долларов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше