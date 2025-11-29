Друг просит в долг через мессенджер: в МВД объяснили, как отличить реальную просьбу от схемы аферистов

Внезапная просьба о деньгах от знакомого в мессенджере или неожиданно присланный им файл могут сигнализировать о том, что его аккаунт взломан. С таким предупреждением выступило Министерство внутренних дел России, пишет ТАСС.
Специалисты предупреждают: если контакт из списка друзей неожиданно начинает просить занять денег или пересылает подозрительные вложения, высока вероятность, что переписку ведет мошенник, получивший контроль над учетной записью. Как пояснили в МВД, аферисты целенаправленно используют доверительные отношения между людьми, рассчитывая на быстрый отклик и финансовую помощь.
Отдельную угрозу несут файлы, которые злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты. Часто такие вложения имеют формат APK и представляют собой установочные пакеты вредоносного программного обеспечения. Через них киберпреступники получают полный удаленный доступ к устройству жертвы, что позволяет им беспрепятственно похищать конфиденциальные персональные данные.
Прежде специалисты по кибербезопасности обнаружили новую мошенническую схему, нацеленную на детей и подростков. Злоумышленники создают фишинговые сайты, имитирующие официальные порталы Минобрнауки России и «Госуслуг». Атака начинается с отправки ссылок на поддельный сайт, в доменном имени которого содержится слово «minobrnauki». Этот ресурс маскируется под «Личный кабинет учащегося».
KP.RU также сообщал, что мошенники начали обманывать россиян, продавая им фиктивные полисы ОСАГО. По данным МВД, злоумышленники принимают оплату, но не передают сведения в страховую компанию. В результате чего документ оказывается недействительным.
Лидерами среди телефонных мошенничеств стали три схемы: мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», поддельные уведомления о посылках и приглашения на фальшивые собеседования.
Помимо прочего мошенники активно взламывают умные устройства для кражи личной информации. Как сообщил IT-специалист Владислав Кокунцыков, злоумышленники используют уязвимости в бытовой технике, камерах и умных замках, чтобы получить данные для шантажа.