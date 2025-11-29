«Почта России» с 1 декабря обновит правила оформления международных посылок

«Выполняя решение Всемирного Почтового союза (ВПС), Почта России с 01 декабря 2025 года проведёт технологическое изменение международных продуктов “Мелкий пакет”, “Бандероль”, “Мешок М” которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с “R” на “L”, — говорится в письме.
В компании добавили, что этим переходом ВПС декларирует свой приоритет на качество электронного отслеживания отправлений.
В «Почте России» попросили отправить подготовленные отправления продуктов с префиксом «R» до обозначенного числа. Тогда же оформление и приём международных посылок будет автоматически переведено на «L».
А ранее в «Почте России» проинформировали, что компания частично возобновила отправку заказов в США, которая была вынужденно остановлена в конце августа этого года по причине отмены беспошлинного режима. Сейчас в Штаты можно послать подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.