«Почта России» с 1 декабря обновит правила оформления международных посылок

А ранее в «Почте России» проинформировали, что компания частично возобновила отправку заказов в США, которая была вынужденно остановлена в конце августа этого года по причине отмены беспошлинного режима. Сейчас в Штаты можно послать подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы.