В Омске начали масштабно производить еще одно химическое вещество

В правительственной структуре отметили, что выпуск этого материала на омском заводе направлен на полное импортозамещение и повышение устойчивости российской промышленности. Полиизобутилен широко применяется в ряде высокотехнологичных направлений промышленности. В данный момент этот продукт почти полностью импортируется, и запуск нового предприятия позволит устранить критическую зависимость от внешних поставщиков. Как это скажется на экологии региона, в ведомстве губернатора и на предприятии, не уточнили.