В Омске начали масштабно производить еще одно химическое вещество

На одном из омских городских заводов начали выпуск полиизобутилена. Продукт, который широко применяется в ряде высокотехнологичных направлений промышленности, будут выпускать в огромном количестве — до 10 тысяч тонн в год. Как это скажется на чистоте воздуха в городе, производственники не уточнили.
«В Омске запущено новое производство низкомолекулярного полиизобутилена мощностью 10 тысяч тонн в год», — сообщила пресс-служба губернатора Омской области.
В правительственной структуре отметили, что выпуск этого материала на омском заводе направлен на полное импортозамещение и повышение устойчивости российской промышленности. Полиизобутилен широко применяется в ряде высокотехнологичных направлений промышленности. В данный момент этот продукт почти полностью импортируется, и запуск нового предприятия позволит устранить критическую зависимость от внешних поставщиков. Как это скажется на экологии региона, в ведомстве губернатора и на предприятии, не уточнили.