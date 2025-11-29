Ричмонд
В Омске начали масштабно производить еще одно химическое вещество

Планируется, что выпуск полиизобутилена на омском производстве, составит 10 тысяч тонн в год.

Источник: Комсомольская правда

На одном из омских городских заводов начали выпуск полиизобутилена. Продукт, который широко применяется в ряде высокотехнологичных направлений промышленности, будут выпускать в огромном количестве — до 10 тысяч тонн в год. Как это скажется на чистоте воздуха в городе, производственники не уточнили.

«В Омске запущено новое производство низкомолекулярного полиизобутилена мощностью 10 тысяч тонн в год», — сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

В правительственной структуре отметили, что выпуск этого материала на омском заводе направлен на полное импортозамещение и повышение устойчивости российской промышленности. Полиизобутилен широко применяется в ряде высокотехнологичных направлений промышленности. В данный момент этот продукт почти полностью импортируется, и запуск нового предприятия позволит устранить критическую зависимость от внешних поставщиков. Как это скажется на экологии региона, в ведомстве губернатора и на предприятии, не уточнили.