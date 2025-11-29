Названо число детских смертей в США из-за вакцины от COVID-19

Американское издание New York Times, ссылаясь на внутренний документ Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщает о гибели по меньшей мере десяти детей, наступившей после вакцинации против COVID-19 и связанной с ней.
Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении редакции, непосредственной причиной смерти стал миокардит — воспаление сердечной мышцы.
В материале отмечается, что в служебной записке отсутствуют подробности о возрасте скончавшихся или иных проблемах со здоровьем, которые могли быть у детей. Название производителя вакцины, после введения которой были зафиксированы летальные случаи, в документе также не указано.
