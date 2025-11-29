Ричмонд
В Волгограде дрон врезался в жилую многоэтажку

В Волгограде беспилотник врезался в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, охвативший минимум два жилых помещения, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Сила взрыва была такова, что балконы здания оказались серьезно повреждены, а стекла были выбиты не только в пострадавшем доме, но и в соседних зданиях. Ударная волна также повредила автомобили, припаркованные во дворе. В настоящее время на месте работают экстренные службы, официальных данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.