«Почта России» с 1 декабря изменит правила оформления посылок: россиян призвали поторопиться с отправкой

С первого дня зимы «Почта России» вводит изменения в правила оформления международных почтовых отправлений. Нововведение затронет такие форматы, как «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М». Соответствующее уведомление поступило корреспонденту KP.RU.
Как поясняется в официальном сообщении компании, корректировки являются исполнением решения Всемирного почтового союза (ВПС). Суть технологического изменения заключается в замене первой буквы в штриховом почтовом идентификаторе. Теперь вместо префикса «R» будет использоваться литера «L».
В «Почте России» разъяснили, что данной мерой ВПС стремится повысить стандарты качества электронного отслеживания международных отправлений на всех этапах их пути.
Компания также дала рекомендацию клиентам, которые уже подготовили посылки к отправке. Все международные отправления с текущим префиксом «R» в идентификаторе необходимо передать в отделения связи до 1 декабря. После этой даты система автоматически перейдет на оформление всех новых отправлений исключительно с префиксом «L».
Ранее сообщалось, что «Почта России» возобновила часть почтовых отправлений в Соединенные Штаты. Теперь можно отправлять документы, подарки и коммерческие образцы.