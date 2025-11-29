«Почта России» с 1 декабря изменит правила оформления посылок: россиян призвали поторопиться с отправкой

Компания также дала рекомендацию клиентам, которые уже подготовили посылки к отправке. Все международные отправления с текущим префиксом «R» в идентификаторе необходимо передать в отделения связи до 1 декабря. После этой даты система автоматически перейдет на оформление всех новых отправлений исключительно с префиксом «L».