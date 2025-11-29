Детскую клиническую больницу в Хабаровске перепрофилируют в поликлинику

— Министерством здравоохранения подготовлена маршрутизация по распределению нагрузки между детскими медицинскими учреждениями, плановая помощь будет оказываться в ДГБ № 9, экстренная помощь в ДККБ им. А. К. Пиотровича, все пациенты получат необходимую помощь своевременно и качественно. Детское медицинское учреждение продолжит свою работу в качестве Детской городской клинической поликлиники имени В. М. Истомина, — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Андрей Мощинецкий.