Детскую клиническую больницу в Хабаровске перепрофилируют в поликлинику

Жители краевой столицы обеспокоены тем, что стационар Детской городской клинической больницы имени В. М. Истомина будет закрыт. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», детей без медицинской помощи не оставят.
В минздраве подтвердили эту информацию и отметили, что проведенная оценка работы стационара Детской городской клинической больнице имени В. М. Истомина выявила необходимость принятия мер по улучшению условий оказания помощи детям. Оборудование в стационаре устарело.
— Министерством здравоохранения подготовлена маршрутизация по распределению нагрузки между детскими медицинскими учреждениями, плановая помощь будет оказываться в ДГБ № 9, экстренная помощь в ДККБ им. А. К. Пиотровича, все пациенты получат необходимую помощь своевременно и качественно. Детское медицинское учреждение продолжит свою работу в качестве Детской городской клинической поликлиники имени В. М. Истомина, — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Андрей Мощинецкий.