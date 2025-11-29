100 лет назад шторм «подарил» Крыму Тузлу

Он фактически оторвал от Тузлинской косы — продолжения Таманского полуострова — значительный кусок. Волны «били» по самому слабому месту: неглубокому каналу, прорытому в «теле» косы для захода рыбацких лодок.
Получился остров Тузла. Самый крупный среди более чем сорока крымских островов, островков и больших скал в море, которые также могут считаться таковыми. Сначала между ним и оставшейся частью косы было около трёхсот метров, но уже через год расстояние составляло чуть меньше километра.
«АиФ-Крым» решили вспомнить, какой была Тузла в разные времена, и какие страсти порой кипели вокруг неё.
Коса на камень
Косу Тузла «строили» морские течения и ветры. В античные времена на её месте была суша, продолжение Таманского полуострова. А затем она стала песчаной косой, меняла свою форму, длину, ширину. Бывало, что распадалась на цепь островков, а потом снова становилась одним целым.
К северо-востоку от мыса Тузла (на Таманском полуострове) протягивается на 6 миль, поперёк пролива, узкая песчаная коса, называемая также Тузлой, или Южною Таманскою косою. И оканчивающаяся песчаным островком. На косе виден кордон, а на островке — рыбачьи хижины. Эта коса весьма часто поднимается миражом, и тогда бывает видна от самого входа в пролив, хотя едва возвышается над водою.
Тузлинская коса с островком была ценной территорией. Именно в её окрестностях весной скапливались косяки знаменитой керченской селёдки. Той самой жирной, нежнейшей и невероятно вкусной. Ну, и другой рыбой в XIX веке Керченский пролив и Азовское море не оскудели. И уже тогда были споры: чья коса?
Керченский краевед, историк, исследователь, горячо любящий родной город Наталия Небожаева (Перепёлкина) в подробностях исследовала один из таких территориальных конфликтов. Дело в том, что Правительствующий Сенат выделил в 1853 году Кубанскому Казачьему войску участки в Керченском проливе и Азове.
«В законодательном акте оговаривалось, что вся акватория Керченского пролива, расположенная в 7 верстах от береговой линии Кубанского края, является зоной рыбной ловли, находящейся в исключительном праве пользования Кубанского казачества. Вероятно, государственные чиновники, работавшие над составлением этого указа, не удосужились взглянуть на карту описываемой ими местности — во всяком случае размеры Керченского пролива им были неведомы. Таким образом, по указу 1853 г. к Кубанскому казачьему войску отошла большая часть Керченского пролива вместе с двумя косами — Чушкой и Тузлой, попавшими в 7-вёрстную зону», — отмечала Наталия Небожаева.
Давайте делиться!
Крымская сторона — керченский градоначальник Александр Спицын, «встрепенулся» только через двенадцать лет после установления «рыбных границ». И начал отправлять бумаги в Сенат, объясняя несправедливое деление Керченского пролива: мол, Крыму почти негде рыбачить, поскольку до кубанского берега всего-то 4−5 вёрст, и именно там идёт ловля рыбы.
Переписка и варианты дележа продолжались больше тридцати лет! Казаки даже обнаружили «коварство» керчан, срывших на кубанской стороне межевой курган в 1884 году, от которого шла по воде уловная линия демаркации. И поставленный вместо него столб крымчане тоже опротестовали через суд и добились сноса. Было и прошение казаков на высочайшее имя с просьбой оставить Тузлу во владении Кубанского войска и станиц Таманской и Ахтонизовской. Но чем разрешился этот спор, так и осталось неизвестным.
Кстати, в середине XIX века Тузлинскую косу пытались продолжить в сторону крымского берега. Смысл был том, чтобы любые суда, проходящие через пролив, оказывались в зоне поражения орудий Керченской крепости. Та в 1857 году, когда начались работы, была только на стадии земляных работ. «Нарастить» за следующие одиннадцать лет удалось целых пять километров косы, до Крыма оставалось меньше километра. Но уже к началу ХХ века творение рук человеческих было размыто штормами, и коса укоротилась.
Российские учёные, изучавшие правовую принадлежность Тузлы в советское время, упоминают о постановлении ВЦИК СССР от 13 июля 1922 года, которым вся коса была передана Крымской АССР. Возможно, связано это было с тем, что полуостров переживал страшный голод, и «рыбные места», где могли трудиться артели, стали бы существенным подспорьем.
Однако споры относительно косы продолжались, особенно в 30-е годы, когда были созданы рыбколхозы, и для каждого имело значение, где именно осуществлять лов. В январе 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О перечислении острова Средняя коса (Тузлы) из Темрюкского района Краснодарского края в состав Крымской АССР». С точки зрения краснодарцев произошёл более справедливый раздел. Сам остров отдали Крыму, но остальная Тузлинская коса отошла Краснодарскому краю.
На тот момент на острове существовал рыбный завод и два рыбных промысла.
«Политическая» дамба
В 1954 году состоялась передача Крыма Украинской СССР. На самом полуострове это событие никаких волнений и споров не вызывало. Во-первых, после освобождения здесь осталось всего около четверти довоенного населения. К 1954 году переселенцы из других регионов страны уже составляли большинство. Во-вторых, Крым, оставаясь в родной стране просто «переезжал» в братскую республику — так это преподносилось в советских СМИ.
Но некоторые вопросы административных границ «зависли». Касались они Арабатской стрелки — косы, которая шла от Крыма в Херсонскую область и острова Тузла. Согласование границ произошло лишь в 1973-м, по инициативе и проекту, представленным Крымской областью и представителями Краснодарского края.
А вот между Украиной и Россией после распада СССР границы в Керченском проливе и в Азове так и не возникло. Точнее, договор не был ратифицирован. Но Украина провела границу в одностороннем порядке, из-за чего МИД РФ не раз напоминал о недопустимости таких действий.
К тому времени Тузла была вполне обжитым местом. Здесь работали две базы отдыха, располагалась украинская пограничная застава. Да что там — остров считался «культурным местом»: здесь регулярно устраивались семинары, научные конференции, летние лагеря писателей-фантастов, трижды проходил масштабный фестиваль «Боспорский форум». Тузлу охотно посещали туристы.
В сентябре 2003 года власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи, к острову Тузла. Предполагалось, что дамба поспособствует прекращению размыва таманского берега и самой косы.
Но «хозяйственный» проект стал причиной международного скандала. В «приближении» России украинские власти увидели угрозу. К тому же на тот момент украинская сторона демонстрировала крайнюю недоговороспособность в вопросе о разграничении пролива. 23 октября, когда до Тузлы оставалось 109 метров, строительство дамбы было прекращено.
Снова начались переговоры о хозяйствовании в Азове и Керченском проливе, но практического развития они не получили. А Украина усилила и обустроила погранзаставу на Тузле.
А теперь остров Тузла, Керченский пролив и Азовское море в дележе не нуждаются. Они наши, российские.