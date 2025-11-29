100 лет назад шторм «подарил» Крыму Тузлу

Переписка и варианты дележа продолжались больше тридцати лет! Казаки даже обнаружили «коварство» керчан, срывших на кубанской стороне межевой курган в 1884 году, от которого шла по воде уловная линия демаркации. И поставленный вместо него столб крымчане тоже опротестовали через суд и добились сноса. Было и прошение казаков на высочайшее имя с просьбой оставить Тузлу во владении Кубанского войска и станиц Таманской и Ахтонизовской. Но чем разрешился этот спор, так и осталось неизвестным.