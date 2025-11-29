Тысячи иностранцев из недружественных стран просят убежище в России

В 2025 году появились заявления от граждан Венгрии, Македонии, Швейцарии, Испании, которых не было в 2024-м. В то же время не поступило заявлений от граждан Дании, Кореи, Новой Зеландии, Румынии и Чехии. Всего за девять месяцев 2025 года в РФ попросили убежище 6 640 иностранцев.