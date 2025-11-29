Врач Молостова: бактерии могут развить устойчивость к антибиотикам за 72 часа

«Часто люди сами себе назначают антибиотик и покупают тот, который им или их знакомым когда-то помог, не понимая, что каждый антибиотик имеет спектр действия в отношении определенных бактерий, а каждая инфекция, в зависимости от локализации, вызвана конкретными возбудителями. И они могут не совпасть. А в случае, если повезло, антибиотик оказался активным против возбудителя инфекции, и она отступила, многие люди прекращают пить антибиотики или уменьшают их дозу сразу после улучшения самочувствия, хотя полный курс лечения еще не завершен. Оставшиеся бактерии успевают приспособиться и выработать защиту», — рассказала Молостова.