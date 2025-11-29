В МВД назвали признаки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

В МВД пояснили, что если кто-то из списка ваших контактов в мессенджере обращается к вам с подобными просьбами о переводе средств или присылает файлы, вызывающие подозрения, это может указывать на то, что их аккаунт был взломан. Злоумышленники, получив доступ к чужой учетной записи, распространяют среди контактов сообщения с просьбами одолжить деньги, как пояснили представители ведомства.