В МВД назвали признаки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

Файлы с подозрительным содержанием в мессенджере или внезапные просьбы от знакомых переслать деньги могут говорить о взломе аккаунта. Это следует из материалов МВД России.
В МВД пояснили, что если кто-то из списка ваших контактов в мессенджере обращается к вам с подобными просьбами о переводе средств или присылает файлы, вызывающие подозрения, это может указывать на то, что их аккаунт был взломан. Злоумышленники, получив доступ к чужой учетной записи, распространяют среди контактов сообщения с просьбами одолжить деньги, как пояснили представители ведомства.
Мошенники надеются на то, что люди оперативно отреагируют на просьбу, поступившую от знакомого им человека.
В дополнение к этому, как отмечается в материалах МВД, часто мошеннические файлы имеют расширение APK и представляют собой установочные пакеты вредоносного программного обеспечения. В ведомстве особо подчеркнули, что с их помощью преступники получают возможность удаленно управлять телефоном жертвы и похищать личную информацию.
