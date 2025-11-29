Декабрьский звездопад Геминиды станет самым мощным в 2025 году

«Месяц самых длинных ночей обычно не балует нас ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству “падающих звезд” все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды», — сказали ТАСС в планетарии.