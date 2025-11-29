Ричмонд
Декабрьский звездопад Геминиды станет самым мощным в 2025 году

В ночь на 14 декабря ожидается до 120 «падающих звезд» в час, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пик метеорного потока Геминиды произойдет в декабре — месяце самых длинных ночей в России. Звездопад станет самым мощным в году — в ночь на 14 декабря ожидается до 120 «падающих звезд» в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Месяц самых длинных ночей обычно не балует нас ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству “падающих звезд” все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды», — сказали ТАСС в планетарии.

Число метеоров, ожидаемое в ночь на 14 декабря, — 120 вспышек в час. Область вылета метеоров (радиант) будет находиться в созвездии Близнецов.

Геминиды образованы открытым в 1983 году объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon) — промежуточным между астероидом и кометой.

В ночь на 22 декабря пика активности достигнет еще один ежегодный метеорный поток — Урсиды. Его мощность будет гораздо скромнее — около 10 метеоров в час. Родоначальницей потока стала периодическая комета 8Р/Туттля (8P/Tuttle). Его радиант находится в созвездии Малой Медведицы.

Если Геминиды будут видны в обоих полушариях Земли, то Урсиды доступны только жителям Северного полушария.