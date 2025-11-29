7 действий, чтобы не болеть: врач сказал до чего доведут советы Дурова

«В прошлые времена, когда мы нервничали, например, хотели кушать, то бежали за мамонтом, тратили энергию, адреналин и, достигнув цели, получали удовольствие. А сейчас мы сидим у компьютера в офисе и так же нервничаем, но мышцы наши не заняты бегом, не задействуются, и стресс фактически не уходит, потому что нет нагрузки. То есть физическая нагрузка нужна для того, чтобы не нервничать. Допустим, если попали под разнос начальства, то ненужно это все “пережевывать” внутри себя, не нужно заниматься самокопанием. Надо пойти и пробежаться в хорошем смысле этого слова: возле офиса, по лестнице несколько этажей. Адреналин ведь “сгорает” в ногах. Физическая нагрузка насыщает организм кислородом, улучшает его активность, и это также отличный способ борьбы со стрессом», — отметил Кондрахин.