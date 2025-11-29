7 действий, чтобы не болеть: врач сказал до чего доведут советы Дурова

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин оценил ответы сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого спросили, в чем состоит секрет редко болеющих людей.
Дуров дал следующие советы: спите более 8 часов, ешьте натуральные продукты, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки.
Спать более 8 часов.
«Среднестатистический россиянин недосыпает примерно час-полтора в сутки по разным причинам. Поэтому в части того, сколько нужно спать, я с Дуровым соглашусь, — сказал Кондрахин в беседе с aif.ru. — Дело в том, что норма сна для каждого человека своя, но считается, что 8 часов — идеальная. А некоторым, может быть, и 9, и 10 нужно, чтобы восстановить силы».
«Но здесь вопрос не только в том, сколько часов нужно спать, но и когда нужно ложиться. Желательно делать это в период 22−23 часов, и отсюда отсчитывать 8. Почему? Потому что чем позже мы ложимся, тем мы больше нарушаем циркадный ритм. Поэтому ложиться спать важно вовремя», — обозначил терапевт.
Есть натуральные продукты.
Есть натуральные продукты — тоже правильный постулат, отметил врач.
«Что может входить в понятие “натуральные продукты”: всё, что не относится к полуфабрикатам. Соответственно, вся натуральная еда — это то, что приготовлено своими руками здесь и сейчас, без химических обработок и переработок, не “разогревайки”. Конечно же, важно, чтобы продукты были хорошего качества, свежие», — отметил Кондрахин.
Не нервничать и занимать спортом.
«Не нервничать — согласен. Но здесь вопрос больше в отношении к происходящему, — обозначил Кондрахин. — Не нервничать мы не можем, это суть высшей психической деятельности человека, активная реакция на что-либо. Соответственно, вопрос заключается в другом: как выходить из стресса, не заставляя его крутиться по кругу. Человек, который постоянно нервничает, убивает свое здоровье, его продуктивность падает».
Спасением от стресса является физическая нагрузка, акцентировал врач.
«В прошлые времена, когда мы нервничали, например, хотели кушать, то бежали за мамонтом, тратили энергию, адреналин и, достигнув цели, получали удовольствие. А сейчас мы сидим у компьютера в офисе и так же нервничаем, но мышцы наши не заняты бегом, не задействуются, и стресс фактически не уходит, потому что нет нагрузки. То есть физическая нагрузка нужна для того, чтобы не нервничать. Допустим, если попали под разнос начальства, то ненужно это все “пережевывать” внутри себя, не нужно заниматься самокопанием. Надо пойти и пробежаться в хорошем смысле этого слова: возле офиса, по лестнице несколько этажей. Адреналин ведь “сгорает” в ногах. Физическая нагрузка насыщает организм кислородом, улучшает его активность, и это также отличный способ борьбы со стрессом», — отметил Кондрахин.
«Поэтому вот два компонента: физнагрузка — спорт в хорошем понимании этого слова, и совет “не нервничать” параллельно идут и должны быть всегда вместе, заключены в одну оболочку», — добавил врач.
Не пить алкоголь и не курить.
«Не пить алкоголь и не курить — этот совет лежит на поверхности. Но про алкоголь я бы не говорил так категорично, — сказал Кондрахин. — Объясню почему. Допустимая доза: рюмка водки в день, бокал вина (150 миллиграммов) в день, бокал пива в день. То есть такой дозой мы не нарушим свою структуру. А всё, что за скобками, — отравление организма, и это плохо».
Что касается курения, добавил врач, на сегодняшний день нет ничего, что подтвердило бы его положительное влияние на здоровье.
«Курение любых продуктов — это всегда во вред. Лёгкие придуманы для того, чтобы дышать, а не для того, чтобы получать через них химические вещества. Мы губим лёгкие, когда курим, и в конечном итоге это приводит к негативным изменениям в жизни», — сказал Кондрахин.
Не пить таблетки.
Что касается совета не пить таблетки, то здесь, видимо, поделился терапевт, Дуров, скорее всего, имел в виду препараты, которые не относятся к лекарственным.
«Я так понимаю, что он имел в виду таблетки, которые не относятся к лекарствам. Потому что, если у человека высокое артериальное давление и он не примет нужные таблетки, то погибнет от инсульта. А в том ключе, что не нужно принимать, например, стимуляторы, всевозможные порошки, энергетики, усилители и другие подобные средства — всё верно», — отметил Кондрахин.
Чего не хватает в списке советов Дурова.
«Я добавил бы в список Дурова совет — отводить время на отдых. И я сейчас не про восьмичасовой сон говорю, — сказал терапевт. — То есть человек не должен загонять себя в угол, должен быть перерыв. Он должен отдыхать, менять обстановку. Это обязательно, в противном случае возникает выгорание. Если человек не видит ничего, кроме работы, он просто выгорит. Все может закончиться плачевно».
С другой стороны, добавил врач, человек не должен жить в праздном состоянии, необходимо выполнять какую-то полезную нагрузку, функцию.
«Праздно живущий теряет ориентиры в жизни, и заканчивается это плохо. Надо что-то делать, не просто физически себя занимать, а каким-то полезным делом, обладать компетенциями, которые могут помочь создать улучшения, например, для своих родных, в своем доме», — поделился Кондрахин.
Врач добавил, что все советы Дурова хорошие и при этом всем известные. И чтобы был результат для здоровья, важно их все исполнять в комплексе.
«Человек всё наверняка прекрасно понимает, но просто не может принять. Ведь чтобы соблюдать эти, в принципе, несложные правила, нужно что-то с собой сделать, нужно меняться, а вот это как раз очень непросто», — подытожил Кондрахин.