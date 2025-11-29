Стрельба произошла в калифорнийском ТЦ в «черную пятницу»

На ярмарке Westfield Valley Fair в Сан-Хосе в «черную пятницу» произошла стрельба. По данным CBS News, два человека были ранены и доставлены в больницу.
Отмечается, что врачи пока не раскрывают состояние пострадавших.
Полиция уточнила, что выстрел был одиночным, однако из-за инцидента пришлось эвакуировать посетителей торгового центра.
Правоохранители добавили, что личность стрелявшего и мотивы его действий пока не установлены, передает издание.
11 ноября пять человек получили ранения в результате стрельбы в абхазском Сухуме. В городе объявили план «Перехват». Проводились оперативно-разыскные мероприятия.
Похожий случай произошел в Челябинской области: там четверо мужчин устроили перестрелку во дворе жилого дома, есть пострадавшие. Инцидент произошел в поселке Першино на улице Кавказской.
До этого СК завершил расследование дела в отношении фигуранта, который открыл огонь по людям в ресторане на Веневской улице в Москве. Он сделал это из-за личной неприязни.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, стрелявшего на одной из улиц Тюмени.