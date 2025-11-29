Снимки красивых библиотекарей появились на омских улицах

На LED-экранах и афишах, установленных на оживлённых омских улицах, появились снимки библиотекарей. В кадре миловидные девушки позируют на фоне книжных стеллажей и с изданиями в руках. Увидеть их можно также на небольших видеоэкранах, установленных в общественном транспорте.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, рекламную кампанию проводит библиотека имени А. П. Чехова, открывшаяся год назад на улице 5-я Рабочая. Социальная реклама направлена на популяризацию чтения и привлечение новых посетителей.
Проект получил название «Чехов — это красиво!». В нём приняли участие фотограф Александра Яровикова. В роли очаровательной библиотекарши — актриса Пятого театра Анастасия Прудник.