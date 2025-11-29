Снимки красивых библиотекарей появились на омских улицах

На LED-экранах и афишах, установленных на оживлённых омских улицах, появились снимки библиотекарей. В кадре миловидные девушки позируют на фоне книжных стеллажей и с изданиями в руках. Увидеть их можно также на небольших видеоэкранах, установленных в общественном транспорте.