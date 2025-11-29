Чудо-пас Овечкина помог «Вашингтону» белоруса Протаса победить «Торонто»

В третьем периоде усилия «Вашингтона» долгое время не приносили должного результата, пока свое слово ни сказал Александр Овечкин. На 14-й минуте он получил пас в левом круге вбрасывание и, казалось, бросит из любимой точки по воротам. Но капитан отдал тонкий пас на дальнюю штангу Энтони Бювеллье и тот не промахнулся — 2:2.