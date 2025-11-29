Чудо-пас Овечкина помог «Вашингтону» белоруса Протаса победить «Торонто»

Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать волевую победу над «Торонто Мэйпл Ливс» в домашнем матче чемпионата НХЛ со счетом 4:2.
«Торонто» после точных бросков Моргана Райлли и Мэттью Найза вел до середины второго периода 2:0. После чего начался камбэк «Кэпиталз». Благодаря передаче белоруса Алексея Протаса на 14-й минуте Коннор МакМайкл отыграл одну шайбу — 1:2.
В третьем периоде усилия «Вашингтона» долгое время не приносили должного результата, пока свое слово ни сказал Александр Овечкин. На 14-й минуте он получил пас в левом круге вбрасывание и, казалось, бросит из любимой точки по воротам. Но капитан отдал тонкий пас на дальнюю штангу Энтони Бювеллье и тот не промахнулся — 2:2.
Через три минуты Джейкоб Чикран вывел «Вашингтон» вперед — 3:2. А победную точку поставил Том Уилсон, забросивший за две секунды до сирены в пустые ворота — 4:2.
Овечкин продлил результативную серию до трех игр, набрав за 25 матчей 23 очка (11 голов и 12 передач). У Алексея Протаса 15 очков (6 голов и 9 передач).
