В Красноярске на платформе Студенческой под колесами поезда погиб 25-летний мужчина

В Красноярске на платформе Студенческой погиб 25-летний мужчина.
По информации транспортной полиции, молодой человек нарушил правила безопасности и пытался пересечь пути по настилу, когда состав был уже слишком близко. Несмотря на экстренное торможение, машинист не смог предотвратить столкновение. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В КрасЖД красноярцам напомнили, что на железной дороге необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Переходить пути перед приближающимся поездом запрещено, даже если состав еще далеко. Нужно учитывать, что поезд нельзя остановить мгновенно.