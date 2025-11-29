В Красноярске на платформе Студенческой под колесами поезда погиб 25-летний мужчина

По информации транспортной полиции, молодой человек нарушил правила безопасности и пытался пересечь пути по настилу, когда состав был уже слишком близко. Несмотря на экстренное торможение, машинист не смог предотвратить столкновение. От полученных травм мужчина скончался на месте.