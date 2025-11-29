Ричмонд
В Красноярске на платформе Студенческой под колесами поезда погиб 25-летний мужчина

На правом берегу Красноярска 25-летний мужчина переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом и погиб.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске на платформе Студенческой погиб 25-летний мужчина.

По информации транспортной полиции, молодой человек нарушил правила безопасности и пытался пересечь пути по настилу, когда состав был уже слишком близко. Несмотря на экстренное торможение, машинист не смог предотвратить столкновение. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В КрасЖД красноярцам напомнили, что на железной дороге необходимо быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Переходить пути перед приближающимся поездом запрещено, даже если состав еще далеко. Нужно учитывать, что поезд нельзя остановить мгновенно.