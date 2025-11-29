В Гонконге начался трехдневный траур из-за пожара в жилом комплексе

В Гонконге объявлен трехдневный траур, начавшийся с церемонии, где глава местной администрации Джон Ли вместе с высокопоставленными лицами и членами исполнительного совета, минутой молчания отдали дань памяти 128 погибшим в результате пожара.
Как сообщает сайт администрации города, все флаги на зданиях государственных учреждений с 29 ноября по 1 декабря будут приспущены.
Во время трехдневного траура чиновники не будут посещать общественные мероприятия. Все развлекательные программы, организованные или поддерживаемые правительством, либо отменены, либо перенесены на другую дату.
Во всех районах города организованы места, где можно оставить записи в книгах соболезнований. В мегаполисе запланировано проведение ряда траурных мероприятий.
Напомним, 26 ноября в районе Тай По, где проживает около 4 тысячи человек, произошло возгорание нескольких высотных зданий в жилом комплексе. Этот инцидент стал самым серьезным пожаром за последние 17 лет. Спасательные службы эвакуировали большую часть населения.