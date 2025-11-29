В Гонконге начался трехдневный траур из-за пожара в жилом комплексе

Напомним, 26 ноября в районе Тай По, где проживает около 4 тысячи человек, произошло возгорание нескольких высотных зданий в жилом комплексе. Этот инцидент стал самым серьезным пожаром за последние 17 лет. Спасательные службы эвакуировали большую часть населения.