Матери омских дошкольников работают рабочими по озеленению и машинистами котельных

О весьма необычных предложениях по трудоустройству для женщин — мам омских детей, рассказали в Кадровом центре Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Омички активно совмещают работу с материнством. Однако, предлагаемые им вакансии, довольно необычны — от контролеров на автобусных маршрутах, до машинистов котельных.

«Многие омички успешно совмещают работу с материнством. Только в этом году в Кадровый центр обратились более 1100 местных жительниц с детьми. С начала года 867 женщин уже вышли на работу. Среди них есть те, кто выбрал временное трудоустройство, например, контролер билетов, рабочий зеленого хозяйства или машинист котельной», — говорится в сообщении Кадрового центра «Работа России» Омской области.

Также в ведомстве отмечают и другие специальности, на которые согласились омские женщины. Среди них такие экзотические как доярка, хранитель экспонатов и варщик сиропов. Среди более распространенных омичкам были предложены должности кладовщика, повара, пекаря, медсестры и флориста.