Среди граждан недружественных стран украинцы чаще всех просят убежища в России

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, когда заявления поступили от 3 084 иностранцев из 25 государств, список стран-источников миграции изменился незначительно. В 2025 году ходатайства подали граждане Венгрии, Македонии, Швейцарии и Испании, которых не было в прошлогодней статистике, в то время как не было заявлений от граждан Дании, Кореи, Новой Зеландии, Румынии и Чехии.