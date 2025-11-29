Среди граждан недружественных стран украинцы чаще всех просят убежища в России

Согласно статистическим данным, проанализированным ТАСС, за первые девять месяцев 2025 года с ходатайствами о предоставлении временного убежища в Россию обратились 2 762 гражданина из 24 стран, включенных в список недружественных.
Абсолютное большинство заявителей составили украинцы (2 527 человек). Далее следуют граждане Германии (93) и Латвии (36). В десятку наиболее представленных государств также вошли Литва (25), США (17), Эстония (12), Канада (11), Венгрия (7), Италия (6) и Польша (5).
Среди прочих стран, чьи граждане подавали заявления, значатся Австралия, Франция и Испания (по 3 заявителя), Нидерланды, Словакия и Великобритания (по 2), а также Бельгия, Болгария, Греция, Кипр, Македония, Португалия, Швеция и Швейцария (по 1). Общее число иностранцев, обратившихся за убежищем в РФ за этот период, достигло 6 640 человек.
В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, когда заявления поступили от 3 084 иностранцев из 25 государств, список стран-источников миграции изменился незначительно. В 2025 году ходатайства подали граждане Венгрии, Македонии, Швейцарии и Испании, которых не было в прошлогодней статистике, в то время как не было заявлений от граждан Дании, Кореи, Новой Зеландии, Румынии и Чехии.
