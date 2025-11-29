Ричмонд
Как Башкирия на пьедестал поднялась

Башкирия получила Национальную спортивную премию, как лучший спортивный регион. Причем поднялась на этот пьедестал во второй раз. Главный редактор агентства «Башинформ» РУСЛАН ШАРАФУТДИНОВ считает, что это достижение не только спорта, но и большой политики.

12

Что это значит, кроме того, что мы первые в элитной спортивной гонке регионов России и что Башкортостан опередил здесь таких признанных и многолетних лидеров как Москва, Питер или Татарстан? Это значит, что мы подтвердили свои лидирующие позиции в спортивной, общественной и, в конечном счете, политической системе координат на федеральном уровне. Сегодня спорт — это не просто стадионы, очки и секунды, это — большая политика и позиционирование региона.

Во многом, между нами, такая престижная победа — во многом отголоски Международного форума «Россия — спортивная держава», который прошел ровно год назад в Уфе. Прошел на высочайшем уровне. Высочайшем и в смысле участия в нем президента России Владимира Путина, и множества статусных гостей из мира политики и спорта, и в смысле организации принимающей стороны. В большом спорте, как и в жизни, нет случайных побед, всё решает подготовка. Нельзя «с кондачка» выйти на ковер и положить соперника на лопатки. Нельзя стать лучшим спортивным регионом без базы, проведи ты хоть три форума. А нам, действительно, есть что показать и чем гордиться. Причем сделано это не для показухи или галочки, а для людей. И это реально работает.

По спортивной оснащенности населения Башкортостан находится в первой тройке по стране, уступая только Москве и Московской области. За последние шесть лет спортивная карта республики изменилась до неузнаваемости. У нас появились спортивные объекты и программы, масштаб которых впечатляет, и я боюсь, что мы сами его до конца еще не осознали. Введены в строй знаковые и уникальные спортивные сооружения, причем со значительной долей федерального финансирования — Дворец борьбы, Комплекс гребного слалома, центры подготовки имени Риммы Баталовой и Ульфата Мустафина, фехтования, гимнастики, крытый футбольный манеж и многие другие.

Современные спортивные центры появляются не только в Уфе, но и во всех городах и районах республики: в городе Октябрьском — долгожданный ледовый дворец, в Акъяре — бассейн, Дворец водных видов спорта «Амфибия» — в Нефтекамске, физкультурные оздоровительные комплексы — в Шаране, Бураево и Бурибае. И в планах — еще много чего. Как сказал президент Путин про всё это великолепие, будучи в Уфе — «любо дорого посмотреть».

Между нами, получение главной спортивной премии страны в самой престижной номинации — это триумф. Причем триумф не спонтанный, а закономерный, к которому идут долгие годы. Триумф и для региона в целом, и для Радия Хабирова лично. Такие премии не получают просто за хорошие связи и красивые слова. Это итог большой системной работы целой команды: управленцев, спортсменов, тренеров, подвижников физкультуры и строителей, которые помогают возводить материально-техническую базу. И конечно, жителей республики, которые любят спорт и передают эту любовь своим детям.

Такие премии — это счастье главного тренера всей Башкирии, чья дружная спортивная команда поднялась на чемпионский пьедестал. Представьте себе. Долгий выматывающий турнир, травмы ведущих игроков, судьи свистят не в твою пользу, болельщики требуют результата, вечно чем-то недовольны, но твоя команда выходит в финал, показывает класс, отдает все силы и одерживает заслуженную победу. Счет — на табло. Годы упорных тренировок дали результат. Ну это ли не круто?

Но! Меня часто удивляет, почему мы так часто несправедливы к себе, почему так неуверенны. Недооцениваем собственные достижения и превозносим чужие. И так охотно поддакиваем тем, у кого в глазу всегда осколок кривого зеркала.

Башкирия — ТОП-регион, Башкирия — это мощь, масштаб, ресурсы. И прежде всего — прекрасные талантливые люди, для которых нет невыполнимого и невозможного. Это мы с вами. Вот и сейчас, после признания Башкирии лучшим спортивным субъектом страны, уверен: найдутся критиканы, для которых и шнурки не того цвета, и вода в бассейне мутная, и форма в пятнах. Я утрирую, конечно. Но для них — что ни сделаешь, всё плохо, всё не так. Это сильно попахивает мазохизмом каким-то, ну или просто заказухой. Причем сами они никогда на поле не выходят, потому что играть не умеют. А с трибуны или продавленного дивана злословить и брюзжать всегда проще. Почему бы просто не порадоваться за родную команду? Мы — ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН СТРАНЫ. Точка. Нет, восклицательный знак!

Руслан Шарафутдинов, главный редактор агентства «Башинформ».