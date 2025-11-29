Как Башкирия на пьедестал поднялась

Что это значит, кроме того, что мы первые в элитной спортивной гонке регионов России и что Башкортостан опередил здесь таких признанных и многолетних лидеров как Москва, Питер или Татарстан? Это значит, что мы подтвердили свои лидирующие позиции в спортивной, общественной и, в конечном счете, политической системе координат на федеральном уровне. Сегодня спорт — это не просто стадионы, очки и секунды, это — большая политика и позиционирование региона.
Во многом, между нами, такая престижная победа — во многом отголоски Международного форума «Россия — спортивная держава», который прошел ровно год назад в Уфе. Прошел на высочайшем уровне. Высочайшем и в смысле участия в нем президента России Владимира Путина, и множества статусных гостей из мира политики и спорта, и в смысле организации принимающей стороны. В большом спорте, как и в жизни, нет случайных побед, всё решает подготовка. Нельзя «с кондачка» выйти на ковер и положить соперника на лопатки. Нельзя стать лучшим спортивным регионом без базы, проведи ты хоть три форума. А нам, действительно, есть что показать и чем гордиться. Причем сделано это не для показухи или галочки, а для людей. И это реально работает.
По спортивной оснащенности населения Башкортостан находится в первой тройке по стране, уступая только Москве и Московской области. За последние шесть лет спортивная карта республики изменилась до неузнаваемости. У нас появились спортивные объекты и программы, масштаб которых впечатляет, и я боюсь, что мы сами его до конца еще не осознали. Введены в строй знаковые и уникальные спортивные сооружения, причем со значительной долей федерального финансирования — Дворец борьбы, Комплекс гребного слалома, центры подготовки имени Риммы Баталовой и Ульфата Мустафина, фехтования, гимнастики, крытый футбольный манеж и многие другие.
Современные спортивные центры появляются не только в Уфе, но и во всех городах и районах республики: в городе Октябрьском — долгожданный ледовый дворец, в Акъяре — бассейн, Дворец водных видов спорта «Амфибия» — в Нефтекамске, физкультурные оздоровительные комплексы — в Шаране, Бураево и Бурибае. И в планах — еще много чего. Как сказал президент Путин про всё это великолепие, будучи в Уфе — «любо дорого посмотреть».
Между нами, получение главной спортивной премии страны в самой престижной номинации — это триумф. Причем триумф не спонтанный, а закономерный, к которому идут долгие годы. Триумф и для региона в целом, и для Радия Хабирова лично. Такие премии не получают просто за хорошие связи и красивые слова. Это итог большой системной работы целой команды: управленцев, спортсменов, тренеров, подвижников физкультуры и строителей, которые помогают возводить материально-техническую базу. И конечно, жителей республики, которые любят спорт и передают эту любовь своим детям.
Такие премии — это счастье главного тренера всей Башкирии, чья дружная спортивная команда поднялась на чемпионский пьедестал. Представьте себе. Долгий выматывающий турнир, травмы ведущих игроков, судьи свистят не в твою пользу, болельщики требуют результата, вечно чем-то недовольны, но твоя команда выходит в финал, показывает класс, отдает все силы и одерживает заслуженную победу. Счет — на табло. Годы упорных тренировок дали результат. Ну это ли не круто?
Но! Меня часто удивляет, почему мы так часто несправедливы к себе, почему так неуверенны. Недооцениваем собственные достижения и превозносим чужие. И так охотно поддакиваем тем, у кого в глазу всегда осколок кривого зеркала.
Башкирия — ТОП-регион, Башкирия — это мощь, масштаб, ресурсы. И прежде всего — прекрасные талантливые люди, для которых нет невыполнимого и невозможного. Это мы с вами. Вот и сейчас, после признания Башкирии лучшим спортивным субъектом страны, уверен: найдутся критиканы, для которых и шнурки не того цвета, и вода в бассейне мутная, и форма в пятнах. Я утрирую, конечно. Но для них — что ни сделаешь, всё плохо, всё не так. Это сильно попахивает мазохизмом каким-то, ну или просто заказухой. Причем сами они никогда на поле не выходят, потому что играть не умеют. А с трибуны или продавленного дивана злословить и брюзжать всегда проще. Почему бы просто не порадоваться за родную команду? Мы — ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН СТРАНЫ. Точка. Нет, восклицательный знак!
Руслан Шарафутдинов, главный редактор агентства «Башинформ».