Как Башкирия на пьедестал поднялась

Башкирия — ТОП-регион, Башкирия — это мощь, масштаб, ресурсы. И прежде всего — прекрасные талантливые люди, для которых нет невыполнимого и невозможного. Это мы с вами. Вот и сейчас, после признания Башкирии лучшим спортивным субъектом страны, уверен: найдутся критиканы, для которых и шнурки не того цвета, и вода в бассейне мутная, и форма в пятнах. Я утрирую, конечно. Но для них — что ни сделаешь, всё плохо, всё не так. Это сильно попахивает мазохизмом каким-то, ну или просто заказухой. Причем сами они никогда на поле не выходят, потому что играть не умеют. А с трибуны или продавленного дивана злословить и брюзжать всегда проще. Почему бы просто не порадоваться за родную команду? Мы — ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН СТРАНЫ. Точка. Нет, восклицательный знак!